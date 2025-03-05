Вернувшегося с СВО ветеринара сделали советником главы в приграничном регионе России

Ветеринара Руслана Хазыкова, вернувшегося с СВО, назначили советником главы администрации в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

В посте говорится, что Хазыков отправился на фронт добровольцем в 2022 году. Он освобождал территории в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

В феврале 2025 года 40-летний мужчина уволился по состоянию здоровья. Какие обязанности Хазыков будет выполнять на своем посту, глава Старооскольского округа не уточнил.

До этого сообщалось, что кавалер двух орденов Мужества ушел на СВО, чтобы отомстить за друга. Мударис Асылбаев рассказал, что его приятель выполнял боевые задачи в зоне СВО и получил ранение. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Недавно стало известно, что пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду. 69-летний мужчина ранее участвовал в обеих чеченских войнах. На данный момент он проходит реабилитацию после ранения, ему вручили орден Мужества.

Ранее командир «Ахмата» вручил своему заместителю орден Мужества.