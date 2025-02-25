Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кавалер двух орденов Мужества ушел на СВО, чтобы отомстить за друга

Кавалер двух орденов Мужества Асылбаев заявил, что отправился на СВО ради мести
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Кавалер двух орденов Мужества, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев рассказал о причинах ухода на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Причиной отправиться на фронт для Мудариса стало желание отомстить за своего друга. Его приятель выполнял боевые задачи в зоне СВО и получил ранение. Врачи не смогли спасти его жизнь.

«Когда я узнал, я так разозлился, что у меня глаза были красные. Я тогда служил по контракту в Дальневосточном округе, пошел к своему начальству и попросился на СВО», — сказал он

Недавно стало известно, что пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду. 69-летний мужчина ранее участвовал в обеих чеченских войнах. Известно, что на данный момент он проходит реабилитацию после ранения, ему вручили орден Мужества.

Ранее командир «Ахмата» вручил своему заместителю орден Мужества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами