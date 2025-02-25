Кавалер двух орденов Мужества ушел на СВО, чтобы отомстить за друга

Кавалер двух орденов Мужества, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев рассказал о причинах ухода на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Причиной отправиться на фронт для Мудариса стало желание отомстить за своего друга. Его приятель выполнял боевые задачи в зоне СВО и получил ранение. Врачи не смогли спасти его жизнь.

«Когда я узнал, я так разозлился, что у меня глаза были красные. Я тогда служил по контракту в Дальневосточном округе, пошел к своему начальству и попросился на СВО», — сказал он

Недавно стало известно, что пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду. 69-летний мужчина ранее участвовал в обеих чеченских войнах. Известно, что на данный момент он проходит реабилитацию после ранения, ему вручили орден Мужества.

Ранее командир «Ахмата» вручил своему заместителю орден Мужества.