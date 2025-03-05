Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard с десантом ВСУ

ТАСС: российские войска уничтожили танк Leopard с десантом ВСУ на юге ДНР
close
Dmytro Smolienko/Global Look Press

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard с украинским десантом в районе населенного пункта Бурлацкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, операторы дронов уничтожили танк при поддержке артиллерии во время попытки украинских войск контратаковать позиции Вооруженных сил России в Бурлацком.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 марта стало известно о двух третей поставленных армии Украины американских танков Abrams. Как уточняло агентство ТАСС, Вооруженные силы Украины получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. К настоящему времени в зоне специальной военной операции уничтожены 20 из них. Первые 17 Abrams были ликвидированы в период с февраля по август 2024 года. Еще три — подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области.

Ранее российские штурмовики заявили, что ВСУ укреплялись в домах в Бурлацком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами