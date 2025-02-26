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ВС РФ уничтожили танк Leopard в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР
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Dmytro Smolienko/Global Look Press

Подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 325 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение военнослужащим и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад национальной гвардии.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка ДНР.

Украинская армия потеряла более 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» американского производства, пикап и два артиллерийских орудия.

По данным Минобороны, в общей сложности с начала специальной военной операции Украина потеряла 21742 танка и других бронированных машин, а также 656 самолетов, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее ВСУ потеряли две станции РЭБ в Харьковской области.

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