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Российские штурмовики заявили, что ВСУ укреплялись в домах в Бурлацком

РИА Новости: военные ВСУ укреплялись в домах и возле них в Бурлацком в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) укреплялись в домах и возле них, сооружая окопы, в населенном пункте Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовиков 394-го полка 5-й армии группировки российских войск «Восток».

Российские военнослужащие отметили, что при взятии населенного пункта под контроль у них была задача занять первые два дома. После достижения цели они начали ждать подкрепления. На следующий день «приехали две коробочки», высадили пехоту и штурмовики Вооруженных сил (ВС) России начали работать.

Военные 394-го полка добавили, что при штурме Бурлацкого ВСУ применяли большое количество беспилотников. По их словам, среди используемых дронов была «Баба-Яга».

«На двух «бэхах» (боевая машина пехоты — «Газета.Ru») заезжали, заводили пехоту, с «бэх» отрабатывали по противнику. Повезло нам, что туман еще был. Вот заехали, нормально отработали, пехоту выгрузили, пехота пошла дальше зачищать дома», — сказал наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным «Бука».

О переходе Бурлацкого под контроль российских войск Минобороны РФ сообщало 1 марта. По информации ведомства, за сутки военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск.

Ранее боец ВС РФ заявил, что ВСУ бегут при встрече с российскими штурмовиками.

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