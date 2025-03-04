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В лесу в Курской области исчезли десятки бойцов ВСУ

«Северный ветер»: десятки бойцов ВСУ исчезли в лесу у курского села Кругленькое
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

В лесном массиве у населенного пункта Кругленькое исчезли десятки украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Родственники бойцов 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях списки пропавших, пытаясь установить их судьбу.

Как отмечает источник, подразделения группировки «Север» установили контроль над этой территорией еще в конце 2024 года с минимальными потерями. В ноябре лесные позиции ВСУ подвергались интенсивным авиаударам, а позже российские штурмовые группы при поддержке артиллерии и операторов БПЛА завершили зачистку района.

«После огневого подавления обороны противника наши подразделения вытеснили украинских военных из лесного массива», — говорится в сообщении.

26 января командир взвода с позывным «Ветер» рассказал, что за освобождение населенного пункта Кругленькое в Курской области шли тяжелые бои, а всю работу российские военные вели быстро и «на тихих лапках». Самым интересным, по мнению бойца, действием было закрепление бойцов в крайних домах Кругленького в ночь. Это делали малой группой, на которую пошли украинские военные в накат, но получили неплохой отпор. Постепенно российские бойцы продвинулись вперед и закрепились на позициях. Он добавил, что все делали «на тихих лапках»: быстро зашли, отработали и закрепились.

Ранее ВСУ оставили в курских Погребках вооружение НАТО.

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