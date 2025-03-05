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ВСУ совершили неудачную попытку атаковать российскую САУ «Мальва»

ВСУ применили две ракеты при неудачной попытке атаковать российскую САУ «Мальва»
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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу двумя ракетами по российской самоходной артиллерийской установке (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По его информации, украинские войска нанесли удар ракетами GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и GMLRS-M30A1 с боевой частью из вольфрамовых шариков. Первое попадание пришлось рядом с «Мальвой», вторая ракета накрыла сверху. САУ получила повреждения, но не загорелась, отмечает канал.

«Учитывая хорошее бронирование кабины, способное выдерживать попадания вольфрамовых шариков из HIMARS, самоходка имеет все шансы вернуться после ремонта», — сказано в публикации.

До этого бронекабина «Мальвы» выдержала попадание снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В государственной корпорации «Ростех» заявляли, что это российское орудие предназначено для поражения командных пунктов и систем противовоздушной обороны. Кроме того, САУ подходит для нанесения ударов по оборонительным сооружениям и колоннам бронетехники. При этом боезапас этой гаубицы насчитывает как минимум 30 выстрелов.

Ранее в зоне СВО обнаружили необычную «Мальву».

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