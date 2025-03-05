ВСУ совершили неудачную попытку атаковать российскую САУ «Мальва»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу двумя ракетами по российской самоходной артиллерийской установке (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По его информации, украинские войска нанесли удар ракетами GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и GMLRS-M30A1 с боевой частью из вольфрамовых шариков. Первое попадание пришлось рядом с «Мальвой», вторая ракета накрыла сверху. САУ получила повреждения, но не загорелась, отмечает канал.

«Учитывая хорошее бронирование кабины, способное выдерживать попадания вольфрамовых шариков из HIMARS, самоходка имеет все шансы вернуться после ремонта», — сказано в публикации.

До этого бронекабина «Мальвы» выдержала попадание снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В государственной корпорации «Ростех» заявляли, что это российское орудие предназначено для поражения командных пунктов и систем противовоздушной обороны. Кроме того, САУ подходит для нанесения ударов по оборонительным сооружениям и колоннам бронетехники. При этом боезапас этой гаубицы насчитывает как минимум 30 выстрелов.

Ранее в зоне СВО обнаружили необычную «Мальву».