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Стало известно о приказе пограничникам Украины зайти в Курскую область на БТР США

РИА: пограничникам Украины приказывали зайти в Курскую область на БТР М113 США
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Alina Smutko/Reuters

Украинские пограничники получали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач. Это следует из видеозаписей из приграничной Сумской области, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, взломавшие технику сотрудника собственной безопасности Госпогранслужбы Украины. В ролике запечатлено, как украинским пограничникам оглашают боевые распоряжения руководства погранотряда.

«Приказываю: до 15.00 19.02.25 принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19.02.25 до особого распоряжения совершить перемещение БТР М113 БН 4324 в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа», — оглашает на кадрах приказ заместитель начальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования.

4 марта Telegram-канал военных корреспондентов «Русской весны» сообщил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области рушится в результате наступления подразделений российской армии. По данным военкоров, российские военные разгромили ряд опорных пунктов украинских войск на подступах к Малой Локне.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Новость дополняется.

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