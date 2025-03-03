В Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

Отмечается, что объект находится в Богодуховском районе области.

В ночь на 3 марта в Харьковской области дважды объявлялась воздушная тревога.

11 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Украины. Издание «Украина.ру» писало, что после часа ночи сильные взрывы прогремели в Лубнах, Миргороде и ряде населенных пунктов Сумской области. Российские беспилотники нанесли удары по целям в Кривом Роге, Сумах, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.