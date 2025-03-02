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Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

Боец ВС РФ «Контора»: до 8 солдат ВСУ отрезаны от основных сил под Купянском
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из приблизительно восьми человек, оказалась отрезана от основных сил армии на Купянском участке фронта. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир одного из подразделений российской группировки войск «Запад» с позывным «Контора».

По его словам, на данном направлении ведутся активные боевые действия.

«Процентов на 70 мы ее забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5-8 человек сидит до сих пор», — заявил командир.

Контора добавил, что все пути отхода с территории находятся под огневым контролем российской группировки войск «Запад». Оперативные действия бойцов привели к тому, что солдаты ВСУ не могут подвозить себе дополнительные силы. Командир подчеркнул, что российские беспилотники производят атаки по укрепрайону противника и они «потихоньку уничтожаются» за счет работы FPV-дронов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии направило подкрепление под Купянск Харьковской области для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. По его словам, бойцы ВС РФ на данный момент «заняты перемалыванием сил и средств противника», ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

Ранее военный блогер раскрыл последствия падения Константинополя для ВСУ.

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