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Хуситы заявили об атаке на американскую технику

Хуситы заявили об атаке на дрон США MQ-9 Reaper над Йеменом
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Представители хуситского движения «Ансар Аллах» атаковали военный дрон США MQ-9 Reaper над Йеменом. Заявление пресс-секретаря хуситов Яхьи Сарии было опубликовано на странице организации в социальной сети X.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Согласно ему, уничтоженный силами противовоздушной обороны хуситов американский беспилотник нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял миссию в небе над провинцией Ходейда. Стоимость сбитого аппарата составляет $30 млн.

4 марта государственный департамент США признал хуситов террористической организацией. Поводом для признания хуситов террористами стали неоднократные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе и на американских военных на Ближнем Востоке.

25 января хуситы пригрозили США заблокировать проход судов в Баб-эль-Мандебский пролив в случае признания их террористической организацией.

Ранее хуситы заявили о запуске ракеты по израильской электростанции «Орот Рабин».

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Удары США по хуситам
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