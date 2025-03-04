Офицера ВС РФ осудили за взятки, которые он брал за право сражаться на «Панцирях»

Офицер российских Вооруженных сил брал взятки с солдат за возможность воевать на зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь» — он был осужден. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

Инцидент произошел в 2023 году — тогда капитан ВС РФ, получив заявку о наборе военных на подготовку членов экипажей «Панцирей», разрешил своим подчиненным, рядовому и сержанту того же полка отправиться на обучение — но потребовал за это 50 тыс. рублей через посредника.

Когда преступная сделка была раскрыта, капитан полностью признал вину — он утверждает, что брал деньги для того, чтобы возместить свои собственные расходы на ремонт казарменного фонда.

В феврале бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов заявил, что не получал денег от своего партнера в Краснодаре Льва Мартиросяна, а, напротив, давал ему деньги на покупку земли и строительство на ней мини-гостиницы.

Ранее двум экс-сотрудникам парка «Патриот» вынесли приговор за многомилионные взятки.