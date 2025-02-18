Cделка, а не взятка: бывший главный кадровик Минобороны объяснил, откуда у него деньги

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, утверждает, что сколотил многомиллионное состояние легальным путем и мог на свою зарплату купить земельный участок и построить там дом. По словам адвоката, законность доходов генерала подтверждается документами «ограниченного доступа», которые пока не приобщили к делу. Кроме того, за девять месяцев расследования Кузнецова допросили лишь один раз.

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов заявил, что не получал денег от своего партнера в Краснодаре Льва Мартиросяна, а, напротив, давал ему деньги на покупку земли и строительство на ней мини-гостиницы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката военного.

По словам генерала, у него есть расписки о передаче Мартиросяну денежных средств на приобретение недвижимости. Кроме того, есть доказательства, что его супруга перевела 6 млн рублей со своей банковской карты на счет Мартиросяна.

В 2020–2022 годах бизнесмен, получив оформленную доверенность от жены генерала, занимался скупкой разрозненных земельных участков на улице Грибоедова, через дорогу от Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ). Впоследствии их объединили в один большой участок и разбили надвое, чтобы построить там гостевые дома.

Кузнецов утверждает, что планировал заняться гостиничным бизнесом после завершения службы.

Кроме того, генерал настаивает, что 100 млн рублей в различной валюте, найденные во время обыска у него дома, были накоплениями, которые его семья делала с 2014 года, конвертируя рубли в доллары и евро. С тех пор ее стоимость увеличилась более чем втрое.

Как пишет «Коммерсантъ», за минувшие девять месяцев Кузнецова допросили лишь однажды — в день задержания.

По словам адвоката, его подзащитный добивается повторного допроса, чтобы иметь возможность объясниться.

В первую очередь, Кузнецов настаивает, что мог себе позволить купить земельный участок и построить там дом на легальные доходы. При этом сведения о его полном денежном довольствии относятся к информации «ограниченного доступа». Сторона защиты будет настаивать, чтобы информацию раскрыли.

«Защита ходатайствует о приобщении этих документов к материалам дела, но получает немотивированные отказы», — сообщил защитник Кузнецова.

Госконтракты и мини-гостиница для жены

Генерала Кузнецова задержали 13 мая 2024 года по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — то есть от 1 млн рублей). Это произошло всего через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны.

По версии следствия, Мартиросян приобрел и оформил на жену генерала земельный участок, а после и построенный на нем жилой дом площадью более тысячи квадратных метров. Общая стоимость объекта — 30,5 млн рублей.

В обмен Кузнецов якобы обеспечил фирмы Мартиросяна госконтрактами общей стоимостью 372 млн рублей. Все эти события произошли в 2021–2023 годах.

В декабре 2024 года 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова до 11 апреля.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

А что с Мартиросяном?

Обвиняемый в даче взятки (ст. 291 УК РФ) Мартиросян тоже находится под стражей. Он не признает свою вину, настаивая, что у него просто-напросто не было столь крупной суммой, чтобы дать генералу взятку.

По версии следствия, Кузнецов познакомился с Мартиросяном, когда тот был начальником продовольственной службы Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Кузнецов же в то время был начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Однако генерал утверждает, что знакомство произошло гораздо позже. Уволившись со службы, Мартиросян открыл в училище частную столовую для офицеров и лишь тогда встретился с Кузнецовым.

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Генерал заявил через адвоката, что никогда не лоббировал интересы Мартиросяна в ходе прошедших аукционов. В первом аукционе участвовали только Мартиросян и его жена, а во втором — только Мартиросян.

Кузнецов назвал «анекдотичным» предположения правоохранителей о том, что генерал способствовал «победе мужа над собственной женой» в ходе аукциона.

«Победителей в аукционах определяла комиссия, а механизм «способствования» генералом победе Мартиросяна в аукционах следствие так и не установило», — заявил адвокат генерала.