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Информация о мобилизации силовиков в Мариуполе оказалась фейком

В администрации Мариуполя опровергли новости о мобилизации силовиков
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Алексей Майшев/РИА Новости

Информация, которая 1 марта появилась в Telegram-каналах о том, что в Мариуполе под видом учений силовиков прошло мобилизационное мероприятие, а его участники отправились на спецоперацию, не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации города, пишет kp.ru.

В действительности в городе прошли командно-штабные учения под названием «Шторм-2025». В ходе этого мероприятия сотрудники силовых ведомств отработали действия по предотвращению террористической угрозы на гидротехническом объекте, расположенном в Мариуполе. Все участники вернулись домой.

Уточняется, что в мероприятии принимали участие сотрудники УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Главного управления МЧС России по ДНР, подразделения Росгвардии, военной комендатуры, а также сотрудники правительства ДНР.

До этого в Госдуме оценили необходимость новой мобилизации. По словам члена комитета ГД по обороне Виктора Соболева, сейчас в ней нет необходимости.

Он подчеркнул, что если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже. Соболев отметил, что Вооруженным силам России нужны обученные люди, которые в совершенстве владеют оружием. По его словам, надо дальше набирать бойцов по контракту, но тщательно обучать их.

Ранее Путин объяснил, почему РФ не нужна мобилизация.

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