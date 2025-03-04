Российские военные отразили несколько атак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» в течение суток отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике 14 бригад украинских войск в приграничном регионе. Под удары попали позиции ВСУ у населенных пунктов Суджа, Лебедевка, Гуево, Черкасское Поречное, Куриловка, Старая Сорочина, Малая Локня, Гончаровка, Казачья Локня и Махновка.

«Отражены пять контратак», — говорится в заявлении.

4 марта российский военный блогер Юрий Подоляка допустил, что украинские формирования могут отступить из северной части Суджанского района Курской области. Он пришел к такому выводу после того, как солдаты ВСУ подорвали два моста в районе населенного пункта Казачья Локня.

До этого журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что командование украинских войск перебросило часть подразделений из Курской области на юг Донецкой народной республики (ДНР). В том числе речь идет об отрядах, в состав которых входят бывшие заключенные.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области.