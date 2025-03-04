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Военблогер допустил отступление ВСУ в Курской области

Военблогер Подоляка: ВСУ, вероятно, планируют оттягивать силы в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, планируют отступить из северной части Суджанского района Курской области. Об этом заявил российский военный блогер Юрий Подоляка на своем RuTube-канале.

Военблогер обратил внимание на подрыв украинскими войсками двух мостов в районе населенного пункта Казачья Локня. По его словам, подобная ситуация может говорить о планах по отводу подразделений.

«Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы <...> управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении. <...> Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — сказал Подоляка.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что оборона ВСУ в Курской области рушится в результате наступления подразделений Вооруженных сил России. По данным военкоров, российские войска разгромили ряд опорных пунктов украинской армии на подступах к Малой Локне.

Ранее военкор заявила о переброске в Курскую область бойцов украинских сил спецопераций.

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