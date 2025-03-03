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В Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от вражеских дронов

В Крыму создали «СуперРЭБ» нового поколения для защиты от беспилотников ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Крым от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищает новая система радиоэлектронной борьбы под названием «СуперРЭБ». Ее разработала группа талантливых инженеров компании «Русский купол» по поручению главы полуострова Сергея Аксенова, пишет «СМИ2».

По словам одного из создателей с позывным Доцент, когда началась специальная военная операция, у России не было необходимых систем противодействия беспилотникам. Но «СуперРЭБ» нового поколения может вне рамок гособоронзаказа защищать территорию страны от вражеских дронов и быстро реагировать на попытки ВСУ обойти российские системы радиоэлектронной борьбы.

«Сотрудники «Русского Купола» регулярно находились в зоне проведения СВО с момента ее начала и как никто другой понимали существующие угрозы со стороны противника и приняли решение создать устройства РЭБ для борьбы с дронами противника», — отметил Доцент.

Он подчеркнул, что глава Крыма одобрил проведение испытаний новой системы радиоэлектронной борьбы на территории полуострова. Благодаря «СуперРЭБ» удалось успешно посадить украинские беспилотники без повреждений и изучить их характеристики.

По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ. Уточняется, что три дрона сбили над Липецкой областью, по два — над территориями Ростовской и Белгородской областей. О возможных разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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