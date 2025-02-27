«Как загнанная крыса»: в Госдуме заявили, что ВСУ перешли к тактике «выжженной земли»

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ на фоне переговоров России и США перешли к тактике «выжженной земли» и действуют «как загнанная крыса». По его словам, украинские военные стали агрессивнее, они взрывают все объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, котельные и водопроводные сети. Также ранее стало известно, что ВСУ усилили обстрелы приграничных районов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС заявил, что украинская армия на фоне переговоров России и США перешла к тактике «выжженной земли».

«ВСУ стали еще более агрессивными. Они уничтожают все, что оставляют после того, как мы их выбиваем. Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют «выжженную пустыню». То есть они, как загнанная крыса, сейчас все разрушают», — отметил депутат.

По его словам, чем ближе переговоры, тем жестче и бесчеловечнее ведут себя ВСУ.

ВСУ усиливают обстрелы

Ранее военный эксперт Андрей Марочко и посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник также заявили, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых районов. По словам Марочко, это произошло на фоне переговоров США и России, и из-за отсутствия успехов на фронте.

«Дело в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский фактически был выброшен за борт и ему на данном этапе нужно показать всю свою значимость, что здесь [в Донбассе и Новороссии] происходят активные боевые действия. И для того, чтобы поддерживать, скажем так, хотя бы в медийном пространстве конфликт — ему нужно проводить ряд террористических действий, о которых бы говорили не только на Украине, но и на Западе. Один из таких методов — обстрелы наших прифронтовых районов, населенных пунктов, где, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения, есть пострадавшие среди людей, занимающихся восстановлением прифронтовых районов», — подчеркнул эксперт.

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Мирошник, в свою очередь, согласился, что удары украинской армии усилились в связи с российско-американскими переговорами. Он подчеркнул, что ВСУ стали активнее обстреливать ДНР, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников.

«В среднем на линии соприкосновения в сутки страдают порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам сейчас максимально подвергается территория Белгородской области, Шебекино. На этих территориях используются в огромном количестве беспилотники, целенаправленно наносятся удары по гражданскому транспорту и гражданским объектам», — заявил посол.

Мирошник добавил, что Киев всячески пытается нарушать нормы международного гуманитарного права для продолжения получения финансирования со стороны Запада.

21 февраля ТАСС со ссылкой на российского бойца с позывным «Валдай» сообщило, что ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты и жилую застройку в приграничных районах Курской области.

«В основном бьют кассетными боеприпасами, разбрасывают по местности кассетные боеприпасы <...> У них цель — запугать местное население», — рассказал военный.

Киев может ударить по Крымскому мосту

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что ВСУ продолжают рассматривать Крымский мост как ключевую цель для ударов, отказываться от которой они не станут, несмотря на переговоры. Атаковать его украинские военные могут в случае поражения на Донецком и Курском направлениях, отметил эксперт.

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«Киев испытывает бандеровскую ненависть по отношению к Крыму, в частности к Севастополю — региону, который первый поднял восстание против киевского режима. Это тоже фактор. Переговоры переговорами, но [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас едет в Вашингтон заключать сделку чуть ли не на $1 трлн. Его легитимность Рада продавила, пусть и со второго раза. Переговоры дело долгое», — подчеркнул Дандыкин.