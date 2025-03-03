Военкор заявила о переброске в Курскую область бойцов украинских сил спецопераций

Из-за активных действий Вооруженных сил России в Курской области и на сопредельной территории Сумской области Украины командование ВСУ вынуждено перебрасывать в регион подразделения сил специальных операций (ССО) и пограничных войск. Об этом в своем Telegram-канале заявила российский военный корреспондент Белла Либерман.

«По имеющимся данным, российские войска пересекли государственную границу с Сумской областью еще в одной точке: десантные подразделения вытеснили украинские силы из Журавки и расширяют свое присутствие вдоль границы. В связи со сложившейся ситуацией, противник вынужден перебрасывать для удержания позиций смешанные подразделения, включая силы специальных операций и пограничные войска», — написала военкор.

24 февраля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что ВС РФ наступают в Сумской области. По информации канала, главной целью наступления стало перерезание трассы на Суджу. После выполнения боевой задачи логистика группировки Вооруженных сил Украины в Курской области окажется под угрозой. В частности, бои идут в Журавке и Новеньком, отметил канал.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее были названы наиболее уязвимые участки для ВСУ в Курской области.