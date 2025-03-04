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В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала СВО

Минобороны РФ: ВСУ с начала СВО потеряли 656 самолетов и почти 22 тысячи танков
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Dmytro Smolienko/Global Look Press

В министерстве обороны Российской Федерации раскрыли потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции (СВО) в республике в феврале 2022 года. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что за три года (по состоянию на 4 марта 2025 года) украинская армия потеряла 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 977 танков и других боевых бронированных машин.

Также ВСУ лишились 1523 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 224 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 432 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM и 93 беспилотника самолетного типа ВСУ в зоне СВО.

Ранее Украине предрекли крупные потери из-за отмены помощи США.

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