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В Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои

CNN: Украина без военной помощи США сможет сражаться в нынешнем темпе до июня
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина после приостановки США военной помощи республике сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель или, возможно, только до июня 2025 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что администрация бывшего президента США Джо Байдена незадолго до окончания своих полномочий ускорила поставки оружия на Украину, обеспечив страну большими запасами модернизированного оружия.

По данным канала, страны Европы могут заменить поставки американской артиллерии, но самое современное оружие, используемое Вооруженными силами Украины, — американское.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине.

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