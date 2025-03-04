Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали время приостановки поставок военной помощи Украине

Reuters: поставки военной помощи Киеву от США прекратились в четыре утра
close
Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск во вторник, 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск)», — говорится в статье.

По данным газеты The New York Times, речь идет об оружии и боеприпасах на более чем $1 млрд.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. В начале марта советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что американские власти считают, что «терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, запасы и боеприпасы не безграничны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами