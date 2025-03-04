В США назвали время приостановки поставок военной помощи Украине

Reuters: поставки военной помощи Киеву от США прекратились в четыре утра

Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск во вторник, 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск)», — говорится в статье.

По данным газеты The New York Times, речь идет об оружии и боеприпасах на более чем $1 млрд.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. В начале марта советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что американские власти считают, что «терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, запасы и боеприпасы не безграничны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.