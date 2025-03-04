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В Воронеже задержали россиянина, сотрудничавшего с украинской разведкой

ФСБ: в Воронеже задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военном объекте
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РИА Новости

Силовики задержали в Воронеже мужчину 1991 года рождения, который передавал украинской разведке сведения о военном объекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

«В 2024 году он (задержанный. — «Газета.Ru») инициативно установил контакт с представителем службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦОС спецслужбы, мужчина действовал из корыстных побуждений. Он передавал украинской разведке по WhatsApp данные о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ.

Подозреваемого заключили под стражу, в настоящее время продолжаются следственные действия.

До этого в Москве осудили двух украинских пилотов, планировавших теракты в России. Суд приговорил их к 22 и 26 годам заключения.

Ранее в России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях.

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