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В США признали, что поставки ATACMS и F-16 не помогли Украине

Reuters: в США признали, что поставки ATACMS, F-16 и Abrams не помогли Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти США признали, что поставки ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли Украине. Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

Как отметил источник, оказанная военная помощь Киеву не привела к значительным успехам Украины на поле боя.

Представитель Вашингтона также добавил, что новый пакет вооружений для Киева на сумму $500 млн, о котором Вашингтон вскоре может объявить, войдут ракеты для систем ПВО.

9 января американский министр обороны Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы, которое проходит на базе «Рамштайн» в Германии, объявил о выделении последнего пакета военной помощи Украине от администрации уходящего президента США Джо Байдена.

Помимо ракет для систем ПВО, в пакет помощи войдет оборудование, предназначенное для истребителей.

9 января на американской базе «Рамштайн», расположенной в Германии, проходит заседание контактной группы по ситуации на Украине. По итогам встречи стороны утвердят планы поддержки Киева на срок до 2027 года.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона

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