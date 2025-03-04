К Тайваню приблизились китайские самолеты и корабли

К Тайваню приблизились 19 самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило тайваньское министерство обороны.

По данным военных, 19 самолетов, пять боевых кораблей и три гражданских судна были обнаружены недалеко от острова. 11 из 19 самолетов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.

В минобороны Тайваня отметили, что следили за ситуацией и отреагировали на нее соответствующим образом.

17 февраля сообщалось, что власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у Соединенных Штатов.

15 января стало известно, что Тайвань в случае войны с материковым Китаем не сможет вести боевые действия дольше нескольких месяцев. В условиях ограниченных каналов снабжения и пополнения запасов, а также если Пекин заблокирует остров или введет карантин, армия Тайваня едва ли сможет что-то сделать.

Ранее сообщалось, что Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню.