РИА Новости: украинские военные в Дзержинске не реагировали на призывы сдаться

Украинские военные во время боев за город Дзержинск (Торецк) в ДНР не реагировали на призывы сдаться. Об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.

По его словам, украинские военные никак не отвечали на призывы о сдаче, а просто молчали и и использовали свои последние боекомплекты.

Российские штурмовики продвигались вперед, корректируя свои действия с помощью беспилотников и получая команды по рации. Никалиев отметил, что на их пути было большое количество дронов противника.

28 февраля советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Дзержинска (украинское название — Торецк).

21 февраля сообщалось, что Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинской армии в районе Дзержинска.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев.

Ранее из Дзержинска эвакуировали большое число пострадавших от ВСУ мирных жителей.