Из Дзержинска эвакуировали большое число пострадавших от ВСУ мирных жителей

Российские военные провели эвакуацию большого количества мирных граждан из Дзержинска (Торецка) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом, ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Старший стрелок, ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, что на первом этаже одного из зданий в Дзержинске находились мирные жители, а в подвалах прятались украинские солдаты. Российские бойцы освободили здание, эвакуировали граждан в безопасное место. Во время эвакуации по ним пытались бить из артиллерии. Пономаренко запомнился случай при эвакуации семьи в Горловку, когда маленькая девочка одновременно пила сок и молоко, от которых уже отвыкла.

10 февраля командир взвода, сержант Василий Мастюгин сообщил, что российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом в Дзержинске.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске ДНР.