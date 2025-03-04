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Генерал Попов обжаловал изменение меры пресечения

Экс-командующий 58-й армии Попов обжаловал свой арест
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом ТАСС рассказал защитник генерала Сергей Буйновский.

Адвокат назвал незаконным и необоснованным постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Жалоба Попова будет рассматриваться во Втором Западном окружном военном суде.

По словам защитника, суд первой инстанции помогал стороне обвинения в сборе доказательств для ужесточения меры пресечения, тем самым нарушая не только Уголовно-процессуальный кодекс, но и закон «О статусе судей». Кроме того, заседание Тамбовского гарнизонного военного суда об ужесточении меры пресечения незаконно прошло в закрытом режиме.

1 марта генерал Попов заявил, что его уволили из рядов Вооруженных сил Российской Федерации.

Попова задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест.

Ранее генералу Попову ужесточили меру пресечения.

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