Генерал Попов обжаловал изменение меры пресечения

Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом ТАСС рассказал защитник генерала Сергей Буйновский.

Адвокат назвал незаконным и необоснованным постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Жалоба Попова будет рассматриваться во Втором Западном окружном военном суде.

По словам защитника, суд первой инстанции помогал стороне обвинения в сборе доказательств для ужесточения меры пресечения, тем самым нарушая не только Уголовно-процессуальный кодекс, но и закон «О статусе судей». Кроме того, заседание Тамбовского гарнизонного военного суда об ужесточении меры пресечения незаконно прошло в закрытом режиме.

1 марта генерал Попов заявил, что его уволили из рядов Вооруженных сил Российской Федерации.

Попова задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест.

Ранее генералу Попову ужесточили меру пресечения.