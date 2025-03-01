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Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов заявил, что его уволили из ВС РФ

ТАСС: генерала Ивана Попова уволили из рядов ВС РФ и исключили из списка части
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Пресс-служба Минобороны РФ

Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что его уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Попова, его исключили из списка части, к которой он был прикомандирован.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», — заявил он.

Генерал добавил, что на данный момент он не получал никаких официальных уведомлений об увольнении из сил армии России. Попов подчеркнул, что не получал ни одной выписки, ни приказа, не подписывал рапортов и не проходит медицинскую комиссию, а также ему не были переданы материалы личного дела и аттестаты.

Генерала задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее генералу Попову ужесточили меру пресечения.

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