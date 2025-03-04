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Эксперт заявил, что Украина не сможет найти замену ЗРК Patriot

Аналитик Михайлов: Украина не сможет найти замену ракетному комплексу Patriot
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Global Look Press

Украина не сможет найти замену американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot в результате ухудшения отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что в Европе нет аналогов ЗРК Patriot, и лишь у Израиля есть военно-технические возможности по развертыванию систем малой и средней дальности.

«Но ему самому не хватает и ракет для «Железного купола», и нужного количества действующих дивизионов», — подчеркнул Михайлов.

По мнению аналитика, Израиль не пойдет на конфронтацию с Москвой таким образом.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он также выразил надежду, что европейские лидеры обеспечат финансирование ВСУ, даже если США этого не сделают.

Позже Зеленский рассказал, что Украина занимается разработкой своих аналогов Patriot. По его словам, республика не получила еще того количества этих ЗРК, которое было согласовано на саммите НАТО в прошлом июле. Украине нужно еще 20 систем Patriot, добавил Зеленский.

Ранее экс-советник Пентагона предупредил, что Украину «раздавят» без оружия США.

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