Зеленский заявил, что Украина разрабатывает свои аналоги Patriot

Зеленский сообщил, что Украине нужно еще 20 систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО рассказал, что страна занимается разработкой своих аналогов американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия Patriot.

Политик рассказал, что республика не получила еще того количества этих ЗРК, которое было согласовано на саммите НАТО в прошлом июле.

»Украине нужно еще 20 систем Patriot», — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2024 году Украина произвела 2,2 млн FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота), 100 тыс. дальнобойных беспилотников, а в 2025-м их количество вырастет. Кроме того, в стране установили рекорд, изготовив 154 артиллерийских орудия.

На форуме «Украина. Год 2025» 23 февраля глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что в республике производится или покупается 96% дронов. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что в 2024 году государство поставило на фронт свыше 1,3 млн БПЛА. Он утверждает, что силы беспилотных систем за указанный период смогли поразить 377 целей на территории России, а удары наносятся на глубину 1,7 тыс. км и это расстояние постоянно увеличивается.

Ранее в зоне СВО произошел первый воздушный бой с F-16.