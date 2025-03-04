В Северной Ирландии раскритиковали Стармера за $2 млрд для Украины

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил раскритиковала британского премьера Кира Стармера за новую военную помощь Украине, пишет The Telegraph.

По ее мнению, сейчас усилия нужно направить на «переговоры и мирное урегулирование».

«В нынешнее время я бы хотела видеть, что деньги инвестируются в [сферу] государственных услуг, а не идут на покупку средств ведения войны», — сказала О'Нил.

2 марта Стармер на саммите лидеров ЕС в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны). По его словам, Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Кроме того, в Соединенном Королевстве это создаст дополнительные рабочие места. Политик добавил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.