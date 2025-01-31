Специальный отдел расследований для поиска дезертиров создали в 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Об этом заявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

По ее словам, в состав нового отдела вошли представители батальонов, откуда дезертировали военные.

«Следователи фактически поминутно реконструируют события, во время которых терялась связь с военнослужащими», — написала Решетилова.

Она отметила, что подобные отделы следует сразу же создавать в подразделениях ВСУ, которые имеют проблемы с дезертирством, а не постфактум, как это случилось с «Анной Киевской».

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне военного конфликта.

После этого на Украине был взят под стражу бывший командир обучавшейся во Франции бригады, которого подозревают в сокрытии массового дезертирства: по данным украинской прокуратуры, военные при нем «периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, чувствуя безнаказанность». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.