В США рассказали о замолкающих пушках Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены ограничить использование самых больших самоходных пушек — советских 2С7 «Пион» — из-за нехватки снарядов калибра 203 мм. Дефицит этих боеприпасов возник из-за ограничения поставок из США, пишет Forbes.

Отмечается, что в 2024 году США передали Киеву 10 тысяч снарядов калибра 203 мм. Как пишет Forbes, запасы этих боеприпасов в американских хранилищах исчерпаны. Сама же Украина не производит их, а стран, способных поставлять такие снаряды, крайне мало.

«Перебои с поставками снарядов делают их участие в боевых действиях нерегулярным, что ставит под вопрос дальнейшее использование этих орудий», — пишет американское издание.

До этого в США заявили об отсутствии денег на поставки оружия Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, американская помощь Украине «заглохла» из-за недостатка финансов.

В свою очередь Владимир Зеленский выразил беспокойство по этому поводу, указав на серьезные риски из-за отсутствия финансовой помощи от США.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.