Российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя

Офицер ВС РФ трижды вызывал огонь на себя, находясь в окружении ВСУ

Гвардии майор Михаил Попов вместе со своими подчиненными в течение недели, находясь в окружении, успешно отражал атаки украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Попов командует мотострелковым батальоном и носит позывной «Шарок», который ему присвоили после перехода в подразделение от предыдущего командира. Он признается, что не знает, что именно он означает.

Он принимал участие в боях в Угледаре, Авдеевке, Артемовске, Лисичанске и Соледаре.

В начале специальной операции, на Харьковском направлении, Попов и его бойцы оказались в окружении.

«Мы удерживали участок – перекресток дорог, чтобы не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать возможность им окопаться», – пояснил военнослужащий.

Российских бойцов было всего 16 человек, в то время как противник значительно превосходил их в численности.

«Боролись с превосходящими силами противника и три раза вызвали огонь на себя. Противник давил нас массой», – рассказал командир.

Тем не менее, российские мотострелки не допустили прорыва украинских войск и вышли без потерь. За это Михаил Попов был награжден званием Героя России.

На прошлой неделе заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России гвардии капитану Дмитрию Авдонину, чья группа более месяца удерживала позицию.

Ранее Путин вручил награду штурмовику из Якутии, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.