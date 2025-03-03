Бойцы отряда «Тигр» добровольческого корпуса в составе российской группировки войск «Юг» эвакуировали пожилого мужчину из населенного пункта рядом с недавно освобожденной Орехово-Василевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуированный мужчина, Василий Васильевич, направился к своим детям, однако долго не мог решиться на эвакуацию. Перед выездом он хотел взять с собой щенков и побольше подарков близким.

До этого военные Вооруженных сил РФ эвакуировали из села Улаклы под Кураховым порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии.

Об освобождении сообщили в Минобороны РФ 23 февраля. За оперативное взятие территории боролись солдаты российской группировки войск «Юг». По данным оборонного ведомства, при эвакуации мирного населения бойцы ВСУ начали стрелять по людям из миномета и направили ударные дроны несмотря на то, что среди эвакуированных было двое детей.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.