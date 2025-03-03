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В СК рассказали об иностранных наемниках, воюющих на стороне ВСУ

Бастрыкин: у СК есть данные о более 3 тысячах наемников, воюющих на стороне ВСУ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Следственный комитет России узнал об участии более 3 тысяч иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины против российских войск. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, сейчас в зоне проведения спецоперации находятся около 3 300 наемников из более чем 70 стран, в том числе из Грузии (712 человек), Великобритании (694), Канады (719).

Бастрыкин добавил, что на основании имеющихся доказательств в отношении 871 наемника вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 652 — объявлены в международный розыск.

В этом же интервью Бастрыкин заявил, что ВСУ на подконтрольных Киеву территориях используют гражданские объекты, в том числе детские сады и школы, для размещения живой силы и техники.

Также глава СК сообщил, что ВСУ используют мирное население в качестве живого щита. По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.

Ранее российский военный уничтожил группу наемников ВСУ из бесшумного пистолета.

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