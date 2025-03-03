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Бастрыкин заявил, что ВСУ используют детсады и школы в своих целях

Бастрыкин: ВСУ на подконтрольных территориях размещают солдат в садиках и школах
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на подконтрольных Киеву территориях используют гражданские объекты, в том числе детские сады и школы, для размещения живой силы и техники. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Украинские формирования используют детские сады и школы для размещения военнослужащих, тяжелой военной техники и боеприпасов, ведения артиллерийских обстрелов», — сказал Бастрыкин.

При этом он не уточнил, о каких регионах идет речь.

До этого Бастрыкин заявлял, что ВСУ на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.

Бастрыкин также рассказал, что для атак на Курскую область в основном используются американские и британские комплексы. Речь идет о дальнобойных ракетных системах ATACMS и Storm Shadow, а также реактивной системе залпового огня HIMARS.

Ранее в СК призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине.

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