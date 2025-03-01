Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный уничтожил группу наемников ВСУ из бесшумного пистолета

Волонтер Хим: российский боец ССО ликвидировал группу наемников ВСУ из пистолета
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий ликвидировал группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью одного бесшумного пистолета. Об этом сообщила волонтер Наталья Хим в своем Telegram-канале.

Женщина опубликовала видео с нашлемной камеры наемника. На обнародованных кадрах видно группу солдат, говорящих на английском языке. На кадрах видно, как два бойца падают на землю. После этого в кадре появляется солдат ВС РФ в камуфляже и ликвидирует из бесшумного пистолета оставшихся наемников.

По словам волонтера, применение специального пистолета говорит о том, что наемники столкнулись с бойцом Сил специальных операций (ССО). Дата и местоположение оперативной съемки неизвестны.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» ликвидирует бойцов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Соответствующие кадры чеченский лидер подписал как «работа группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ на Харьковском направлении». Глава Чечни отметил, что очередное скопление противника было «накрыто огненным ливнем из реактивной системы залпового огня «Град»».

Ранее российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь на себя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами