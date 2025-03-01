Российский военнослужащий ликвидировал группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью одного бесшумного пистолета. Об этом сообщила волонтер Наталья Хим в своем Telegram-канале.

Женщина опубликовала видео с нашлемной камеры наемника. На обнародованных кадрах видно группу солдат, говорящих на английском языке. На кадрах видно, как два бойца падают на землю. После этого в кадре появляется солдат ВС РФ в камуфляже и ликвидирует из бесшумного пистолета оставшихся наемников.

По словам волонтера, применение специального пистолета говорит о том, что наемники столкнулись с бойцом Сил специальных операций (ССО). Дата и местоположение оперативной съемки неизвестны.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» ликвидирует бойцов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Соответствующие кадры чеченский лидер подписал как «работа группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ на Харьковском направлении». Глава Чечни отметил, что очередное скопление противника было «накрыто огненным ливнем из реактивной системы залпового огня «Град»».

Ранее российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь на себя.