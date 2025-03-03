В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников

Силы и средства ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атака произошла в Красносулинском районе.

Слюсарь отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

1 марта в Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на город Новошахтинск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.