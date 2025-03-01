В Ростовской области отразили атаку беспилотников на Новошахтинск

Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на ростовский Новошахтинск

В Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на город Новошахтинск. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:18 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Слюсарь.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов по Белгороду. Беспилотник ударил по коммерческому объекту, в результате чего повреждения получил фасад здания, добавил он.

Кроме того, силы противовоздушной обороны предотвратили массовую атаку беспилотников на Смоленскую область. Губернатор региона Василий Анохин призвал не приближаться к фрагментам сбитых дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.