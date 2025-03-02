Российские военные дали жесточайший отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) в селе Погребки в приграничье Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».

«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело», — сказал военнослужащий.

Как сообщил корреспондент агентства, который первым из журналистов смог побывать в этом уже освобожденном селе, его улицы завалены телами ликвидированных украинских бойцов. Также там стоит сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. Сейчас российские военные собирают трофеи. Вдоль дорог валяются гранатометы западного производства. Над селом развеваются флаги России и 9-го полка.

28 февраля в министерстве обороны РФ заявили, что за прошедшую неделю военнослужащие страны освободили от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Новая Сорочина и Орловка, а также селе Погребки и поселке Никольский.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее были названы наиболее уязвимые участки для ВСУ в Курской области.