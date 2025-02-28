Блогер Подоляка назвал наиболее уязвимые участки для ВСУ в Курской области

Украинская армия стянула главные силы в наиболее уязвимые места в Курской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

«ВСУ сосредоточили главные силы на самых уязвимых местах — в районе трассы Суджа — Сумы (Новенькое, Басовка) и южнее Суджи (Меловое)», — написал он.

Подоляка также отметил, что у Вооруженных сил Украины нет достаточных резервов, чтобы эффективно противостоять на всем периметре выступа.

Также блогер рассказал об очевидном успехе российских военных на севере региона. Он подчеркнул, что после взятия под контроль Викторовки и Николького ВС РФ удалось выбить противника из Локни. По мнению Подоляки, дальнейшее наступление российской армии превратит район Малой Локни для ВСУ в западню.

До этого военкор Семен Пегов сообщил, что в Курской области продолжаются бои за село Лебедевка. Также ВС РФ продолжают отбивать у противника территории в районе Куриловки.

27 февраля в Минобороны России сообщили об освобождении хутора Никольский в Курской области. Поражения украинской армии были также нанесены в Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Олешни и других населенных пунктах региона.

Ранее появилось видео мощнейшего удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области.