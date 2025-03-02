Глава ЕК призвала срочно перевооружить Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала «срочно перевооружить Европу». Соответствующее заявление она сделала после неформального саммита в Лондоне, на котором лидеры ряда европейских стран обсудили ситуацию на Украине и коллективную европейскую безопасность, сообщает РИА Новости.

Политик также отметила, что государствам ЕС необходимо больше бюджетных возможностей для наращивания обороны.

27 февраля доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук заявил, что Европа может создать новый военный альянс без участия США. По его словам, очевидно, что США оставляют Европу «один на один с Россией», в связи с чем ЕС «придется отреагировать».

20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону. Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран Североатлантического альянса превысили 3%, уверен он.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии.