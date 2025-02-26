Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три станции спутниковой связи Starlink и 19 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, станции и пункты были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими системами и операторами барражирующих боеприпасов.

Также был поражен полевой склад боеприпасов и девять беспилотников самолетного типа.

До этого в Минобороны России заявили, что дроноводы 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продолжают находить и уничтожать технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В общей сложности за три года (по состоянию на 25 февраля) Вооруженные силы Украины потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин. Также украинская армия лишилась 1 521 боевой машины реактивной системы залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ.