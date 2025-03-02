Российская армия ликвидировала самоходную артиллерийскую установку (САУ) RCH 155 ВСУ немецкого производства в зоне проведения СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «центральной» группировки ВС РФ нанесли удары по позициям 16 бригад и одного штурмового полка украинской армии в районах Муравки, Иванополья, Котлино, Андреевки, Елизаветовки, Димитрова, Гродовки, Надеждинки, Зверево, Красноармейска, Удачного, Новопавловки и Успеновки в ДНР.

Помимо САУ, противник лишился 475 солдат, БТР М113, бронемашины М113, пяти легковых авто и РЛС ANT/PQ-36 производства США.

1 марта начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. В том числе ударам подверглись позиции батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые находились на территории Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что Лавров попросил главу МИД Турции повлиять на Киев после атаки на «Турецкий поток».