Минобороны РФ: группировка «Юг» за сутки уничтожила два склада со снарядами ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Юг» за прошедшие сутки ликвидировали до 320 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два склада со снарядами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ смогли занять более выгодные рубежи и позиции. Более того, они нанесли поражение личному составу и технике семи бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Места скопления военных и оружия ВСУ находились около населенных пунктов Краматорск, Часов Яр, Предтечено, Марково, Серебрянка, Шевченко, Константиновка и Северск.

В заявлении уточняется, что в результате сражений украинские формирования лишились четырех автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии. Среди них — одна гаубица FH-70, произведенная в Великобритании.

«Уничтожены два склада боеприпасов», — отмечается в тексте.

1 марта начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. В том числе ударам подверглись позиции батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые находились на территории ДНР.

Ранее российский солдат 40 минут отбивался гранатами от военных ВСУ, устроивших засаду в ДНР.