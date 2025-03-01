Российские военные за сутки поразили формирования «Азова» и еще пяти бригад ВСУ

Российские солдаты в течение суток нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС.

По его словам, за данный промежуток времени бойцы группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в своей зоне ответственности.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и националистической бригады «Азов», — подчеркнул начальник пресс-центра.

Астафьев уточнил, что подвергшиеся ударам позиции украинских войск находились в Донецкой народной республике (ДНР). Они располагались в районе населенных пунктов Часов Яр, Краматорск, Северск, Белая Гора, Константиновка, Новомарково и Закотное.

В ходе боевых действий формирования ВСУ потеряли более 170 солдат и один танк. Также военные Вооруженных сил РФ вывели из строя шесть орудий полевой артиллерии, две боевые бронированные машины, столько же станций радиоэлектронной борьбы и три пикапа.

1 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продвинулись на южных окраинах города Часов Яр в ДНР. Благодаря этому ВС РФ почти вплотную подошли к местам дислокации украинских военнослужащих у населенного пункта Ступочки, добавил он.

Ранее российские солдаты выбили ВСУ из населенного пункта, который находится на границе ДНР и Запорожской области.