Южная Корея приняла на вооружение новую ракету

Южнокорейская армия приняла на вооружение новую тактическую баллистическую ракету, предназначенную для поражения подземных бункеров. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Дальность полета новой ракеты составляет 180 километров. Она способна наносить точные удары по дальнобойным артиллерийским системам КНДР, расположенным в пещерах или подземных тоннелях.

По мнению южнокорейских военных, новое оружие в случае начала конфликта позволит оперативно подавить северокорейскую артиллерию, которая представляет угрозу для всего столичного региона.

15 февраля сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выразили серьезную озабоченность по поводу совместной деятельности Москвы и Пхеньяна в военной сфере.

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