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В Сирии произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада

В Джармане сирийские силовики вступили в бой с отрядами, поддерживающими Асада
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Shutterstock

В сирийском Джармане силы безопасности вступили в бой с отрядами, в которые входят сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

По его словам, 1 марта группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джарману, однако поддерживающие Асада вооруженные отряды, контролирующие территорию, не дали им продвинуться вперед. После этого в ситуацию вмешалась патрульная группа общественной безопасности и произошли боевые столкновения.

В итоге один из силовиков был ранен, одного сотрудника службы безопасности спасти не удалось.

До этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военно-воздушные силы (ВВС) страны активно наносят удары по югу Сирии. По его словам, эти атаки осуществляются в рамках «новой политики», которую израильская сторона «определила для умиротворения южных районов Сирии». Министр отметил, что его страна не даст югу Сирии «стать южным Ливаном».

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться отмены санкций против Сирии.

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